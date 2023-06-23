Мир 23 июня 2023, 12:45 «Погибли безболезненно». Подробности смерти экипажа пропавшего батискафа раскрыли в США Профессор Марти заявил, что экипаж пропавшего в Атлантике батискафа погиб безболезненно YouTube

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Туристы в пропавшей в Атлантическом океане подводной лодке «Титан» погибли безболезненно. Об этом телеканалу CNN сообщил профессор Международного университета Флориды Эйлин Марии Марти.

«Корпус батискафа при таком давлении разрушился невероятно быстро, всего лишь за считанную долю миллисекунды. Поэтому никто в подлодке не успел испытать болевых ощущений», — сказал он.

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По данным источника, специалисты скептически оценили вероятность обнаружения тел погибших.

Батискаф с туристами пропал в Атлантике 19 июня при погружении затонувшему «Титанику». Береговая служба США начала поисковую операцию, вечером 22 июня спасатели обнаружили элементы обшивки подлодки и заднюю раму. Позднее компания-оператор объявила экипаж из пяти человек погибшими.

СМИ сообщали, что на борту батискафа находились основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын.