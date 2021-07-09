В авиакатастрофе в Швеции погибли 9 человек

В результате авиакатастрофы в Эребру (Швеция) погибли девять человек: восемь парашютистов и пилот, сообщил Аftonbladet со ссылкой на полицию.

«Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли», — приводится в материале сообщение правоохранителей.

Соболезнования родным погибших уже выразил премьер- министр страны Стефан Левен.

«С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время», — написал Левен в сообщении в Twitter.

Винтовой самолет потерпел крушение при взлете накануне. После падения воздушное судно загорелось. Спасатели потушили пожар в 20:20 по местному времени. В полиции сразу описали аварию как «очень серьезную».