В результате атаки вооруженных бандитов на конвой канадской горнодобывающей компании Semafo в Буркина-Фасо погибли 37 гражданских лиц и около 60 получили ранения.

Практика хаоса: Шри‐Ланка как первый этап вторжения джихадистов Подробнее

Как сообщило Reuters, нападение произошло на дороге между двумя шахтами. Конвой перевозил рабочих золотодобывающей компании. Это нападение насчитывает максимальное количество жертв за последние два года.

Канадская компания усилила меры безопасности из-за разгула насилия исламистов, с которым безуспешно борются вооруженные силы на западе страны.

Боевики устроили засаду напали на колонну из пяти автобусов на отрезке дороги, где нет сотовой связи. После взрыва бандиты открыли огонь.

Отмечается, что потери не включают неизвестное количество сотрудников службы безопасности, которые могли быть ранены или убиты в ходе атаки. Число жертв, судя по всему, возрастет, так как многие шахтеры все еще не найдены.