Штат Теннесси пережил крупнейшее за 25 лет наводнение. Погибли 17 человек

Обрушившиеся на американский штат Теннесси обильные ливни привели к масштабному наводнению. По предварительным данным, погибли 17 человек, более 50 числятся пропавшими без вести. Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на данные синоптиков, за сутки в штате выпало более 42 сантиметров осадков. Такого количества не было за последние 25 лет.

По словам местных жителей, автомобили унесло потоками воды, а дома, как игрушки сорвало с фундаментов. Пользователи социальных сетей показали на фото и видео результат буйства стихии.

После ухода большой воды, на улицах образовался огромный слой грязи, в котором завязли личные вещи тех, чьи дома смыло.

Вода в реке поднималась выше моста, оставив после себя чей-то телевизор в качестве напоминания о стихийном бедствии.

Многие жители, чьи дома устояли, переживали наводнение по пояс в воде, которая заполнила помещения.

Автомобильные дороги ушли под воду, так что уехать из затопленных городов многие не смогли.

«Офис шерифа подтвердил гибель 17 человек», — говорится в сообщении. Стены домов сложились в гармошку под напором воды, а машины утонули.

«Офис шерифа подтвердил гибель 17 человек», — говорится в сообщении.

На одной из фотографий можно увидеть, как машина по крышу завязла в принесенном водой гравии.

На место прибыли спасатели, которые приступили к разборам завалов. В городах наблюдаются перебои с электричеством и не работает сотовая связь.

Главный заместитель шерифа округа Роб Эдвардс отметил, что главная проблема в том, что часть бригад спасателей не может добраться до пострадавших районов, так как некоторые дороги остаются под водой.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси предупредило людей избегать поездок в графства Хамфрис, Хьюстон, Диксон и Хикман.