Погибли 14 человек во время пожара в одном из караоке-баров во Вьетнаме | 360°

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07 сентября 2022, 16:56

Погибли 14 человек во время пожара в одном из караоке-баров во Вьетнаме

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Не менее 14 человек погибли во время пожара в караоке-баре An Phú, расположенном на юге Вьетнама. Об этом сообщило местное издание Vietnam News Agency (TTXVN).

Медики госпитализировали в больницу 40 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, написало РИА ФАН.

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Как рассказал премьер-министр страны Фам Минь Тинь, министерство общественной безопасности будет расследовать обстоятельства произошедшего.

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