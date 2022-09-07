Погибли 14 человек во время пожара в одном из караоке-баров во Вьетнаме | 360°

Мир 07 сентября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

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Viber Погибли 14 человек во время пожара в одном из караоке-баров во Вьетнаме

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Медики госпитализировали в больницу 40 человек, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, написало РИА ФАН.

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Как рассказал премьер-министр страны Фам Минь Тинь, министерство общественной безопасности будет расследовать обстоятельства произошедшего.

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