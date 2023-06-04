Мир 04 июня 2023, 00:52 «Погибать впустую». Украинские военные узнали о Зеленском страшную правду Полковник Макгрегор: в ВСУ узнали, что Зеленский готов пожертвовать тысячами людей Flickr

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Лидеру Украины Владимиру Зеленскому безразличны жизни украинских военных, поэтому он отправляет их на верную смерть. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.

По его словам, президенту Украины ничего не стоит бросить тысячи украинцев на убой. Сами военные уже начали осознавать масштаб безразличия главы их государства и считают киевский режим коррупционерами и нарушителями закона.

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«Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники», — объяснил полковник.

Он отметил, что многие бойцы ВСУ всерьез задумываются об устранении украинского президента, который способен так легко жертвовать своим народом.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за май ВСУ лишились более 16 тысяч своих военных. Помимо этого националисты киевского режима потеряли большое количество военной техники.