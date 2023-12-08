Мир 08 декабря 2023, 23:18 Погиб воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» Примкнувший к ВСУ актер Кухарский из «Возвращения Мухтара» погиб в зоне СВО РИА «Новости»

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Украинский актер Василий Кухарский, известный по ролям в телесериалах «Возвращения Мухтара» и «Ментовские войны», погиб в результате ранения, полученного в зоне СВО. Об этом сообщил Киевский академический драматический Театр на Подоле, в котором работал артист.

Василий Кухарский вступил в ряды Вооруженных сил Украины в самом начале специальной операции России. В сентябре 2023 года актера тяжело ранили в зоне СВО. Родственники собирали средства на реабилитацию артиста, но лечение не помогло. В четверг, 7 декабря, Василий Кухарский скончался в возрасте 42 лет.

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В ноябре украинский актер и боец ВСУ Олег Иваница заявил в интервью, что Украине не следует силой возвращать Крым и Донбасс. По мнению артиста, это усугубит экономические проблемы страны, к тому же, население этих регионов будет считать украинскую армию захватчиками.