При обстреле внедорожника в Киеве погиб сын депутата. Появилось видео

Депутат сам подтвердил новостной службе, что во время стрельбы был убит его сын. «Других подробностей Соболев не захотел рассказывать», — говорится в материале.

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Инцидент произошел на улице Льва Толтого возле перекрестка с Тарасовской.

По версии полиции, целью нападавшего был водитель автомобиля, но пуля попала в сидевшего в салоне машины ребенка. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине «скорой» по дороге в больницу», — говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Стрелявший скрылся с места преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

В Киеве введен оперативный план «Сирена» по розыску преступников на автомобиле Lexus.