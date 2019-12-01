  • При обстреле внедорожника в Киеве погиб сын депутата. Появилось видео

    01 декабря 2019, 22:24

    Валерия Шафирко

    В Киеве неизвестный стрелял по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщило ТНС.

    Депутат сам подтвердил новостной службе, что во время стрельбы был убит его сын. «Других подробностей Соболев не захотел рассказывать», — говорится в материале.

    СМИ: трехлетний мальчик погиб при стрельбе в центре Киева

    Подробнее

    Инцидент произошел на улице Льва Толтого возле перекрестка с Тарасовской.

    По версии полиции, целью нападавшего был водитель автомобиля, но пуля попала в сидевшего в салоне машины ребенка. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине «скорой» по дороге в больницу», — говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

    Стрелявший скрылся с места преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

    В Киеве введен оперативный план «Сирена» по розыску преступников на автомобиле Lexus.