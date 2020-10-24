Уточняется, что это был подросток 2007 года рождения. Его госпитализировали с травмами, но врачи не смогли помочь.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил о том, что города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении.

В тот же день появилась информация о том, что жертвами ракетного обстрела города Гянджа стали 12 человек. Более 40 человек получили ранения.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что обстрел Гянджи — это «военное преступление против человечества». Если мировое сообщество не захочет наказывать виновных, это сделают ВС Азербайджана на поле боя, сказал он.

Конфликт между странами из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «контрнаступательной» операции в районе Карабаха. Однако армянская сторона обвинила в нападении Баку.