facebook_pixel
    24 октября 2020, 11:56

    Погиб раненный при обстреле Гянджи россиянин — Генпрокуратура Азербайджана

    Дарья Морозова

    Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана заявила о гибели россиянина, который был ранен во время ракетного обстрела в городе Гянджа. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Погиб раненный при обстреле Гянджи россиянин — Генпрокуратура Азербайджана

    Уточняется, что это был подросток 2007 года рождения. Его госпитализировали с травмами, но врачи не смогли помочь.

    Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил о том, что города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении.

    В тот же день появилась информация о том, что жертвами ракетного обстрела города Гянджа стали 12 человек. Более 40 человек получили ранения.

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что обстрел Гянджи — это «военное преступление против человечества». Если мировое сообщество не захочет наказывать виновных, это сделают ВС Азербайджана на поле боя, сказал он.

    Конфликт между странами из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «контрнаступательной» операции в районе Карабаха. Однако армянская сторона обвинила в нападении Баку.