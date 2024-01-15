Мир 15 января 2024, 10:21 Погиб один из самых опытных летчиков-снайперов Украины Воздушное командование «Запад» ВСУ: на Украине погиб летчик-снайпер Павлович

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Погиб один из опытнейших летчиков-снайперов Украины генерал Станислав Павлович. Об этом Воздушное командование «Запад» ВСУ сообщило в Facebook*.

Павлович умер на 70-м году жизни. Он известен своим боевым опытом. Генерал начинал карьеру обычным пилотом. Спустя время он стал командиром бомбардировочного авиационного полка. А затем — одним из лучших летчиков-снайперов Украины.

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В последние годы жизни Павлович управлял фронтовым бомбардировщиком Су-24. Как сообщил сайт «Военное обозрение», его похоронили во Львове.

«Хоронили генерала в закрытом гробу, хотя всем говорили, что умер он якобы от сердечного приступа», — указали авторы материала.

По разным данным, Павлович мог погибнуть в результате ракетного удара по одному из украинских военных аэродромов. Одновременное с ним во Львове похоронили еще двух офицеров. Предположительно, они также имели отношение к авиации. Еще одна версия гибели Павловича, которую также рассматривают украинские источники, — крушение Су-24 во время обучения молодого пилота ВСУ.

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