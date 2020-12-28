Полиция сообщила, что взорвавший фургон в Нэшвилле погиб на месте

Полиция подтвердила, что взрыв фургона в Нэшвилле организовал местный житель Энтони Куинн Уорнер. Результаты экспертизы ДНК показали, что он погиб на месте. Об этом объявили на пресс-конференции, трансляцию которой вели центральные телеканалы.

«На основе полученных доказательств мы пришли к выводу, что Энтони Уорнер организовал взрыв. Он был на месте взрыва и погиб», — отметил окружной прокурор Дональд Кокран. Его слова приводит ТАСС.

Как пояснил Кокран, объявленные им данные были получены по итогам проведенного ДНК-теста останков, которые были обнаружены на месте взрыва.

Мотивы Уорнера неизвестны. Представитель полиции города также сообщил, что нет никаких свидетельств того, что какие-либо еще лица были причастны к произошедшему.

Взрыв прогремел в Нэшвилле в пятницу, 25 декабря. На воздух взлетел фургон, припаркованный около здания оператора связи и телевидения AT&T. Из него звучала запись с предупреждением, что до взрыва осталось 15 минут. В результате ЧП ранения получили три человека. На месте взрыва были найдены человеческие останки.

ФБР предположило, что Уорнер мог быть параноиком, который выступал против 5G, сообщил CBS со ссылкой на источники. По данным собеседников телеканала, сотрудники Бюро опросили его соседей. У людей спрашивали, не страдал ли мужчина паранойей из-за установки вышек 5G.