Мир 21 ноября 2022, 03:07 Погиб главный вербовщик иностранных наемников для ВСУ «Страна.ua»: погиб основатель «Украинского интернационального легиона» француз Бессон РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основатель «Украинского интернационального легиона» француз Гастон Бессон погиб на Украине — он сражался на стороне ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», эту информацию подтвердили и комментарии на страницах военного в соцсетях.

Бессон воевал на стороне ВСУ и занимался поиском наемников среди иностранцев для украинской армии. Ранее он участвовал в различных военных конфликтах на территории Европы, Азии, Латинской Америки, служил в спецназе.

Реклама

Боевик «Украинского интернационального легиона» Даксбери попрощался с Бессоном в соцсети, написав прощальный пост, однако подробностей его гибели не раскрыл.

Реклама

Как рассказали в американском журнале Military Watch Magazine, на Украине действуют три категории иностранных наемников.

В первую категорию входят действующие бойцы иностранных армий и сотрудники разведывательных служб. Они играют важную роль в этом конфликте и получают зарплату от правительств Запада. Вторая состоит преимущественно из поляков. Третья — это добровольцы, которые едут на Украину по каким-либо своим причинам.