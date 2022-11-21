21 ноября 2022, 03:07
Погиб главный вербовщик иностранных наемников для ВСУ
«Страна.ua»: погиб основатель «Украинского интернационального легиона» француз Бессон
Основатель «Украинского интернационального легиона» француз Гастон Бессон погиб на Украине — он сражался на стороне ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», эту информацию подтвердили и комментарии на страницах военного в соцсетях.
Бессон воевал на стороне ВСУ и занимался поиском наемников среди иностранцев для украинской армии. Ранее он участвовал в различных военных конфликтах на территории Европы, Азии, Латинской Америки, служил в спецназе.
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Боевик «Украинского интернационального легиона» Даксбери попрощался с Бессоном в соцсети, написав прощальный пост, однако подробностей его гибели не раскрыл.
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Как рассказали в американском журнале Military Watch Magazine, на Украине действуют три категории иностранных наемников.
В первую категорию входят действующие бойцы иностранных армий и сотрудники разведывательных служб. Они играют важную роль в этом конфликте и получают зарплату от правительств Запада. Вторая состоит преимущественно из поляков. Третья — это добровольцы, которые едут на Украину по каким-либо своим причинам.
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