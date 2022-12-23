Мир 23 декабря 2022, 04:17 «Поганые цвета». Постпред Украины разозлил американцев изображением флага США в желто-голубых тонах Постпред Украины Кислица разозлил американцев изображением флага США в желто-голубом цвете РИА «Новости»

Читать 360tv в

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица выложил в соцсетях изображение флага США в желто-голубом цвете. Такая интерпретация крайне не понравилась американским пользователям.

Кислица опубликовал изображение флага США в Twitter после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Пост собрал большое количество гневных комментариев.

Реклама

«Наш флаг не просто так красного, белого и синего цветов. Держи подальше свои поганые цвета от нашего флага», — потребовал один из пользователей.

Реклама

Кто-то под сообщением предложил заменить звезды на изображении на украинские тризубы. На это другой комментатор заявил, что было бы намного лучше «с маленькими желтыми свастиками».

Еще были предложения заменить звезды на знак доллара. Большинство пользователей обвинили украинского постпреда в неуважении к американскому флагу. Они потребовали удалить пост.

«Эй, ребята! Можете объяснить? Украинские чиновники позволяют себе осквернять флаг США», — обратился один из американцев к Минюсту страны.

На сообщение Кислицы обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. После этого постпред Украины опубликовал еще одно изображение флага США, но уже с тризубами вместо звезд.