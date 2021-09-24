«Поезжай в свою Россию». Русского мальчика избили трое детей в Узбекистане

Восьмилетнего русскоговорящего мальчика в Ташкенте побили трое сверстников. Они избивали ребенка с криками «Урус!». После этого произошел конфликт между отцом обидчиков и бабушкой пострадавшего, сообщил RT.

Все произошло в Учтепинском районе Ташкента. Бабушка увидела в окно, что ее внук лежит на земле. Она тут же побежала к нему. По словам женщины, все лицо мальчика было в пыли. Он рыдал. А трое детей, которые его били, отошли в сторону и смеялись.

Женщина пошла разговаривать с родителями драчунов, но их мать начала крутить руки и говорить, чтобы она «уезжала в свою Россию». Бабушка и мама мальчика пошли домой писать заявление в полицию. В подъезде им встретился отец хулиганов, от которого потребовали извинений. Вместо этого он сам обвинил женщину, что это она избила его детей.

«Еще раз, ****, тронь, я тебя зарою на ***, понял, да», — сказал мужчина, которого сняли на видео.

В ГУВД Ташкента сообщили, что по факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее на Ямале двое подростков избили мальчика-инвалида.