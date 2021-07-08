Американская певица рассказала о встречах с ФБР и КГБ во время поездок в СССР

Американская певица и популяризатор русского рока за рубежом Джоанна Стингрей рассказала о своем визите в Санкт-Петербург в мае этого года, и о том, как в ее жизни появился Советский Союз.

В интервью Piter.tv Стингрей рассказала, что в мае приезжала в Петербург. Сделать это, по ее словам, было совсем непросто. Пришлось даже подключать Министерство культуры. Певица сообщила, что не была в России полтора года.

Стингрей также рассказала, что в первый раз я услышала словосочетание Советский Союз, когда ей было четыре или пять лет. Сейчас в России есть четыре ее книги, последняя — «Подлинная история русского рока».

«Первые две книги — это моя память, первая и вторая части того, как я помню то время (Советский Союз — прим. ред.). Третья и четвертая — это фотокниги самих интервью за тот период. Конечно, все издания — прогулка по тому времени», — отметила певица.

В ее книгах также описаны и встречи с ФБР, и с КГБ. Стингрей отметила, что после встречи с представителями двух организаций, она поняла, что они «разные, а по сути своей — одно и то же, как они думают, как смотрят, как говорят». По ее словам, все думали, что она шпионка, потому что времена коммунизма приезжала в СССР.

«Они никак не верили, что мне вправду интересна музыка и что я хочу видеться с музыкантами. Это было очень странно», — вспомнила певица.