Сообщения киевского режима о «тайной» поездке президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанск, где он якобы попал под обстрел не соответствуют действительности. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что группировка украинских войск в районе Лисичанска полностью отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил.

Сложившие оружие бойцы подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады рассказали, что командование их бросило. Поэтому у них не осталось выхода кроме сдачи в плен. Точно такая же ситуация сложилась в 57-й механизированной бригады ВСУ. Командир подразделения после потери двух третей от общего количества бойцов требовал от командования сообщить о настоящем положении дел в Генштаб и лично президенту Украины.

«Киевским режимом, на фоне военных провалов, продолжаются вбросы в лучших традициях „Квартала-95“, чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», — резюмировал Конашенков.

Как сообщило РИА ФАН, заявление о «тайной» поездке Владимира Зеленского в Лисичанск, где он якобы попал под обстрел, сделала депутат Рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая. В подтверждение своих слов она опубликовала фото, где украинский лидер находится в окружении военных. Где и при каких условиях проходила съемка неизвестно.