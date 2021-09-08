Пресс-служба Зеленского анонсировала его новую поездку в США

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о планах Владимира Зеленского снова посетить Соединенные Штаты. Об этом написал «ПолитЭксперт».

Никифиров объяснил, что Зеленский намеревается поехать в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Генассамблеи ООН. Офис президента Украины занимается подготовкой поездки.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба обозначил, что планы американских партнеров по оказанию военной помощи Украине являются лучшим «сигналом» Вашингтона Москве.

«Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России», — заметил министр.