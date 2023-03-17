Важное 17 марта 2023, 10:56 Поездку Си Цзиньпина в Москву сочли важным для урегулирования ситуации на Украине МИД КНР назвал визит Си Цзиньпина в Москву важным для урегулирования ситуации на Украине РИА «Новости»

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Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву окажет конструктивное влияние на урегулирование украинского кризиса. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, его слова привел ТАСС.

«Поездка Си Цзиньпина в Россию станет „визитом мира“. Китай намерен играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса», — отметил представитель дипломатического ведомства.

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Также Вэньбинь заявил, что поездка китайского лидера станет новым стимулом для развития стратегических отношений между двумя странами.

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Пресс-служба Кремля сообщила, что Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта. Он обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным партнерство обеих стран и вопрос дальнейшего стратегического взаимодействия, после чего главы государств подпишут ряд двусторонних документов.