Зеленский отправился в рабочую поездку по Запорожью

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую двухдневную поездку по Запорожью. Политик планирует принять участие в празднованиях по случаю Дня защитников и защитниц. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отправится в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Кроме того, политик планирует принять участие в торжественных мероприятиях на острове Хортица.

«Вместе с послами стран „Большой семерки“», — уточнили в пресс-службе Зеленского.

Президент осмотрит ряд объектов в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Кроме того, его визит затронет Мариуполь, а также объекты строительства в части Донецкой и Луганской областей.