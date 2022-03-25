Поездки в Казахстан и Монголию из России возобновятся с 30 марта

С 30 марта в России будут сняты ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Граждане Казахстана как и граждане России смогут пересекать границу через сухопутный участник российско-казахстанской границы. Такие же меры распространяются и на граждан Монголии.

Авиасообщение России с Казахстаном было возобновлено в сентябре 2020 года, а с Монголией — 1 декабря 2021 года.