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    25 марта 2022, 13:54

    Поездки в Казахстан и Монголию из России возобновятся с 30 марта

    Оксана Лавнюженко

    С 30 марта в России будут сняты ограничения на пересечение сухопутной границы с Казахстаном и Монголией. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

    Граждане Казахстана как и граждане России смогут пересекать границу через сухопутный участник российско-казахстанской границы. Такие же меры распространяются и на граждан Монголии.

    Авиасообщение России с Казахстаном было возобновлено в сентябре 2020 года, а с Монголией — 1 декабря 2021 года.