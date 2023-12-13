Мир 13 декабря 2023, 07:54 Поездка Зеленского в Вашингтон не помогла ему заручиться поддержкой Запада — посол Антонов: Зеленский не смог убедить США в приоритетности безопасности Украины Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

Читать 360tv в

Визит президента Украины Владимира Зеленского на Запад не принес никаких результатов — ему не удалось убедить Белый дом в том, что Украина важнее безопасности США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своем Telegram-канале.

«Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки Киева», — указал он.

Реклама

Дипломат напомнил, что американская сторона рискует «увязнуть в трясине украинского конфликта», а новые антироссийские санкции и поставки оружия ВСУ являются попыткой «сделать хорошую мину при плохой игре».

По мнению Антонова, Зеленский не смог добиться в Вашингтоне поставленных целей, и ему уже никто не сможет помочь. Дипломат добавил, что Россия продолжит защищать свои интересы, несмотря на антироссийские шаги США.

«Рестрикции и поставки ПВН не повлияют на внешнеполитические приоритеты России», — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что поездка Зеленского никак не повлияет на конфликт на Украине. Республиканцы и демократы по-прежнему спорят о новом пакете помощи ВСУ, заключили журналисты.