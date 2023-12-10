10 декабря 2023, 16:11
Поездка Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравия вызвала интерес во всем мире
Песков: визит Путина на Ближний Восток 6 декабря вызвал интерес во всем мире
Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Ближний Восток 6 декабря вызвала интерес как в этом регионе, так и во всем мире. Об этом в эфире «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 1» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина», — констатировал представитель Кремля.
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Песков подчеркнул, что и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия являются очень важными партнерами России в арабском мире. По его словам, эти страны играют и одну из главных ролей в стабилизации международных рынков энергоносителей.
«[Это] страны, которые так или иначе оказывают огромное влияние на все региональные дела», — указал он.
Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры 6 декабря показали широкие перспективы для взаимодействия.
«Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений», — заключил Песков.
Саудовская Аравия
ОАЭ
Владимир Путин
Ближний Восток
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