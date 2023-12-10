Мир 10 декабря 2023, 16:11 Поездка Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравия вызвала интерес во всем мире Песков: визит Путина на Ближний Восток 6 декабря вызвал интерес во всем мире РИА «Новости»

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Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Ближний Восток 6 декабря вызвала интерес как в этом регионе, так и во всем мире. Об этом в эфире «Москва. Кремль. Путин» в эфире «России 1» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина», — констатировал представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия являются очень важными партнерами России в арабском мире. По его словам, эти страны играют и одну из главных ролей в стабилизации международных рынков энергоносителей.

«[Это] страны, которые так или иначе оказывают огромное влияние на все региональные дела», — указал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры 6 декабря показали широкие перспективы для взаимодействия.

«Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений», — заключил Песков.