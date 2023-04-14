Мир 14 апреля 2023, 01:05 Поездка Макрона в Китай показала разобщенность Европы The Spectator: Макрон доказал визитом в Китай нарастающее ослабление Европы РИА «Новости»

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Недавняя поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Китай указала на нарастающее ослабление Европы. Об этом обозреватель британского журнала The Spectator Эндрю Тетценборн написал в своей статье.

Внутренняя политика Евросоюза все чаще демонстрирует мировой общественности, что «политический центр тяжести» сместился на восток. Теперь лидеры стран ЕС решили «выслуживаться» перед Китаем, по примеру Макрона.

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«Все это выглядят болезненным ударом по французскому самолюбию и судорожной попыткой Парижа спасти лицо и хоть как-то выслужиться перед Китаем», — отметил Тетценборн.

Он уверен, что такая разобщенность Европы приведет и к другим последствиям. По его словам, все чаще политики ЕС склоняются к решениям, которые можно назвать, как «автономия от США».

Макрон побывал в Китае с визитом с 5 по 7 мая. После встреч с Си Цзиньпином французский президент призвал Евросоюз не участвовать в противостоянии Пекина и Вашингтона. Председатель КНР Си Цзиньпин после разговора с французским президентом призвал возобновить переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине.