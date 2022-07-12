Президент США Джо Байден объявил о визите на Ближний Восток. Он отправится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить партнерство в сфере энергетики. Однако эти переговоры бесполезны, так как не решат проблему повышения цен на бензин, сообщили «Известия» со ссылкой на статью газеты Politico.

Американский президент рассчитывает встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и решить с его помощью проблему повышения цен на бензин в США. Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Бен Кэхилл назвал эту поездку бесполезной по двум причинам.

Во-первых, Саудовская Аравия не сможет нарастить объемы экспорта нефти. Она не достигла собственных целевых показателей по добыче и не добилась консенсуса с членами ОПЕК+. Во-вторых, увеличение поставок не решит кризис в США, так как он произошел не из-за дефицита нефти как такового.

«Большинство причин растущих цен связано с геополитикой и финансовыми спекуляциями», — объяснил Бен Кэхилл.