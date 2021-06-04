Поезда из Белоруссии вновь начнут ездить в Москву и Петербург

Белоруссия решила возобновить движение поездов из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД.

«С 10 июня в ежедневное движение назначен поезд № 56/55 Гомель-Москва. Из Гомеля в первый рейс поезд отправится в 18:30 и прибудет в Москву в 06:28. Из Москвы поезд отправится 11 июня в 20:28, прибудет в Гомель в 09:12», — говорится в сообщении.

В пресс-службе утонили, что с 16 июля также возобновится движение поезда № 84/83 Гомель-Санкт-Петербург. Из Гомеля он отправится в 17:16, в Санкт-Петербург прибудет в 09:42. Из Санкт-Петербурга он отправится 17 июля в 17:13 и прибудет в Гомель в 09:42. Поезда дальше будут ходить ежедневно.

Кроме того, с 11 июня будут ходить беспересадочные вагоны Гродно-Москва-Гродно. Через день — по нечетным числам из Гродно и по четным числам из Москвы.

Пассажирам для поездки нужно иметь справку об отсутствии коронавируса. Анализ должен быть выполнен не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы.