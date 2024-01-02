Мир 02 января 2024, 19:30 Поезда дальнего следования выбились из расписания по всей Финляндии Yle: из-за морозов поезда по всей Финляндии выбились из расписания Matti Matikainen / Global Look Press

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Поезда дальнего следования выбились из расписания в Финляндии и двигаются с опозданием в диапазоне от 15 до 45 минут. Такая картина наблюдается по всей стране, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на финское издание Yle.

Причиной сбоя в движении составов стали сильные холода. По расписанию из-за морозов ходит лишь пятая часть поездов.

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Пригородные электрички курсируют лучше — расписание удается соблюдать 70% из них, а в случае опоздания время задержки не превышает 15 минут.

Но отдельные рейсы все равно пришлось отменять: на фоне сильных холодов подвижные составы просто замерзли.

Сильные морозы пришли также в Москву и Подмосковье. В регионах объявили оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, температура в начале года упала на 7-12 градусов ниже климатической нормы.