02 января 2024, 19:30
Поезда дальнего следования выбились из расписания по всей Финляндии
Yle: из-за морозов поезда по всей Финляндии выбились из расписания
Поезда дальнего следования выбились из расписания в Финляндии и двигаются с опозданием в диапазоне от 15 до 45 минут. Такая картина наблюдается по всей стране, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на финское издание Yle.
Причиной сбоя в движении составов стали сильные холода. По расписанию из-за морозов ходит лишь пятая часть поездов.
Реклама
Пригородные электрички курсируют лучше — расписание удается соблюдать 70% из них, а в случае опоздания время задержки не превышает 15 минут.
Но отдельные рейсы все равно пришлось отменять: на фоне сильных холодов подвижные составы просто замерзли.
Сильные морозы пришли также в Москву и Подмосковье. В регионах объявили оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, температура в начале года упала на 7-12 градусов ниже климатической нормы.
Финляндия
Поезда
Реклама
Реклама