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    18 апреля 2021, 16:27

    Поезд сошел с рельсов в Египте

    Алена Макаренко

    Поезд сошел с рельсов в деревне Сандхур в Египте, восемь человек погибли. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    Поезд сошел с рельсов в Египте

    Поезд направлялся из города Мансура в Каир. Однако в районе железнодорожной станции Тух в провинции Калюбия несколько вагонов перевернулись.

    Травмы получили 26 пассажиров. Погибли восемь человек.

    Создана срочная техническая комиссия, чтобы установить причины опрокидывания вагонов поезда.

    На место ЧП выехал министр транспорта и коммуникаций Камель аль-Вазир. Также прибыли более 20 машин скорой помощи.