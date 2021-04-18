Поезд сошел с рельсов в Египте

Поезд сошел с рельсов в деревне Сандхур в Египте, восемь человек погибли. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Поезд направлялся из города Мансура в Каир. Однако в районе железнодорожной станции Тух в провинции Калюбия несколько вагонов перевернулись. Травмы получили 26 пассажиров. Погибли восемь человек. Создана срочная техническая комиссия, чтобы установить причины опрокидывания вагонов поезда. На место ЧП выехал министр транспорта и коммуникаций Камель аль-Вазир. Также прибыли более 20 машин скорой помощи.