Мир 19 апреля 2023, 11:37 Поезд с серной кислотой сошел с рельсов в США The Edwardsville Intelligencer: поезд с серной кислотой сошел с рельсов в Иллинойсе Pxhere

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Поезд с серной кислотой потерпел крушение около населенного пункта Вуд-Ривер в штате Иллинойс (США). Об этом написала местная газета The Edwardsville Intelligencer.

ЧП случилось в понедельник. В результате три вагона-цистерны, где находилась кислота, перевернулись. Однако утечки вещества не зафиксировали. Издание уточнило, что никто не пострадал. Правоохранителньые органы устанавливают причины аварии.

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Это не первый такой случай, произошедший в данном районе. Четыре цистерны с серной кислотой перевернулись на железной дороге в Вуд-Ривере в 2021 году. Тогда последствия утечки пришлось устранять несколько дней.

Как отметил ТАСС, в Соединенных Штатах в последние время грузовые поезда часто сходят с рельсов. Например, 3 февраля крушение произошло в штате Огайо. Тогда десятки вагонов с опасными веществами сошли с колеи в районе Ист-Палестайн.

Перевозчик уточнил, что в 14 из них перевозили ядовитый винилхлорид. Подобные ЧП зафиксировали также в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Мэн, Миннесота, Северная Каролина, Мичиган, Флорида, Монтана.