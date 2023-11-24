Мир 24 ноября 2023, 12:00 Поезд с расплавленной серой сошел с рельсов в США

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К северу от города Ливингстон в американском штате Кентукки сошел с рельсов поезд, перевозивший расплавленную серу. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на сайт компании CSX Transportation.

В сообщении говорится, что часть серы вытекла и разлилась. С рельсов сошли не менее 16 вагонов.

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Губернатор штата Кентукки Энди Бешир объявил о введении чрезвычайного положения. Он призвал местных жителей эвакуироваться.