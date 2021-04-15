Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Египте

При сходе поезда с рельсов в провинции Шаркия на севере Египта пострадали 15 человек. Об этом в Facebook написало министерство здравоохранения страны.

Состав направлялся из города эз-Заказик в Каир, но сошел с рельсов неподалеку от станции в городе Минья эль-Камх. Авария произошла из-за того, что на одном пути в разных направлениях ехали два состава. Машинист одного из поездов экстренно затормозил, благодаря чему удалось избежать столкновения с другим составом.

С рельсов сошли четыре вагона. Все пассажиры выжили, написал сайт kp.ru. Они получили легкие травмы — порезы и ушибы.

Причины происшествия выясняются.