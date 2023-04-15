Мир 15 апреля 2023, 23:23 Поезд с опасными веществами загорелся после схода с рельсов в США Fox23: перевозивший опасные вещества поезд сошел с рельсов в штате Мэн Unsplash

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Очередная железнодорожная катастрофа произошла в США. Поезд сошел с рельсов в штате Мэн к северу от деревни Роквуд, сообщило Fox23.

Авария случилась на Центральной железной дороге штата Мэн и Квебека. По данным пожарно-спасательной службы, поезд перевозил опасные вещества. После ЧП он загорелся. На месте работают сотрудники пожарной службы.

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Власти штата предупредили местных жителей о том, чтобы они не приближались к району катастрофы. Информации о пострадавших не поступало.

Это уже не первый подобный случай в США в этом году. Так, в апреле минимум 25 вагонов товарного состава сошли с рельсов в штате Монтана. Авария случилась на берегу реки Кларк-Форк. Некоторые из вагонов упали в реку.

Также в марте в США с рельсов сошел поезд из 70 вагонов, который перевозил опасные материалы. Утечку нефтепродуктов зафиксировали в Северной Дакоте. В общей сложности, с рельсов сошел 31 вагон. В результате ЧП никто не пострадал.