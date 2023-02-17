Мир 17 февраля 2023, 20:09 Поезд с опасными веществами потерпел крушение в штате Мичиган Перевозящий опасные вещества поезд сошел с рельсов в штате Мичиган

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Грузовой железнодорожный состав с опасными веществами сошел с рельсов в штате Мичиган в районе города Ван Бюрен рядом с Детройтом. Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление местной полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии выясняют.

В социальных сетях появилось видео с места крушения. На опубликованных кадрах видно, что в аварии пострадали только несколько вагонов. Остальная часть состава устояла на рельсах.

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Начальник пожарной охраны Дэвид Макиналли сообщил, что опасные материалы находились в одном вагоне.

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«Это жидкий хлор. В результате аварии вагон не пострадал, течи не было, с рельсов он не сошел», — уточнил собеседник журналистов.

Федеральное агентство окружающей среды сообщило, что вагон с хлором отцепили и отогнали на безопасное расстояние. На место выехала команда специалистов для выяснения всех обстоятельств крушения поезда.

Отвечающий за экологическую обстановку департамент штата уточнил, что первоначальные данные не указывают на угрозу для жителей от попавшего в аварию поезда.

Это вторая крупная авария в США с поездами, перевозящими опасные материалы с начала месяца. Пятьдесят вагонов сошли с рельсов в американском штате Огайо 3 февраля. Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм заявил, что после крушения часть вагонов загорелась.

Поезд перевозил винилхлорид — вещество, выделяющее яд при нагревании. Из района происшествия эвакуировали почти полторы тысячи человек, живущих рядом с железной дорогой.