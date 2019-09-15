Поезд протаранил автобус на переезде в Казахстане

Авария произошла на станции Шамалган в Алматинской области 15 сентября, около 19:20 по местному времени (16:20 по Москве). Пассажирский автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Он пересекал пути на 2449-м километре дороги Екатеринбург — Алматы. Машинист сигналил, но не успел остановить состав. В результате оба ТС столкнулись.

По предварительным данным, на месте погибли два человека, девять пострадали. К станции подъехали машины скорой помощи.

«Ближайшие больницы переведены в усиленный режим», — сообщили в пресс-службе.

Оперативный штаб создан в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области. Кроме того, на месте аварии находится аким Карасайского района Жандарбек Далабаев.