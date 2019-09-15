Поезд протаранил автобус на переезде в Казахстане
Поезд врезался в автобус, который выехал на железнодорожный переезд недалеко от Алма-Аты в Казахстане. Об этом сообщило ИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.
Авария произошла на станции Шамалган в Алматинской области 15 сентября, около 19:20 по местному времени (16:20 по Москве). Пассажирский автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Он пересекал пути на 2449-м километре дороги Екатеринбург — Алматы. Машинист сигналил, но не успел остановить состав. В результате оба ТС столкнулись.
По предварительным данным, на месте погибли два человека, девять пострадали. К станции подъехали машины скорой помощи.
«Ближайшие больницы переведены в усиленный режим», — сообщили в пресс-службе.
Оперативный штаб создан в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области. Кроме того, на месте аварии находится аким Карасайского района Жандарбек Далабаев.