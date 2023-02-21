Мир 21 февраля 2023, 03:01 Поезд Киев–Варшава сошел с рельсов на Украине Прокуратура Украины: поезд Киев-Варшава сошел с рельсов в Волынской области Telegram

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На Украине в Волынской области с рельсов сошел поезд Киев-Варшава, прокуратура региона начала досудебное расследование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вагоны сошли с рельсов ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турию. Поезд двигался в сторону Польши. Прокуратура ведет следствие по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства продолжают выяснять.

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Побывавший в Киеве президент США Джо Байден 20 февраля на поезде отправился в Польшу. Состав прибыл на станцию Жешув, оттуда глава государства проследует в аэропорт, из которого вылетит в Варшаву. Там же запланирована встреча с польским президентом Анджеем Дудой.

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Цель визита американского лидера в Польшу — «послать сигнал» российскому президенту Владимиру Путину. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что послание Байдена найдет отклик в сердцах американцев и союзников страны.