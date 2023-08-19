Мир 19 августа 2023, 08:59 «Поезд без тормозов». Посол России — о решении отправить Украине F-16 Посол Антонов: решение США отправить Украине F-16 напоминает поезд без тормозов

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Американская военная помощь Украине стала напоминать несущийся поезд без тормозов — власти США делают один безумный шаг за другим, хотя их даже не поддерживает народ. На это указал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, комментируя решение о поставке истребителей F-16 для ВСУ.

«Последние шаги <…>, такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов», — констатировал посол.

Он отметил, что конструкция проекта «Украина» «трещит по швам», вкачанные в него миллиарды долларов «взлетают на воздух» в зоне спецоперации.

В свете провального украинского контрнаступления простые американцы все менее охотно поддерживают военную помощь Украины. Однако авторов и вдохновителей «кровавой авантюры» это не останавливает, добавил дипломат.

Анатолий Антонов подчеркнул, что администрация США сама загнала себя в тупик и пытается выйти из него с помощью «новых безумных решений» и «безответственных», безосновательных заявлений.

Посол напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров предупреждал о серьезных последствиях поставок на Украину американских истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие. Россия даст «решительный военно-технический ответ» на угрозу ее безопасности, подытожил Антонов.