11 мая 2023, 16:57
Поэтесса Вирджиния фон Фюрстенберг трагически погибла в 48 лет
Rai News: поэтесса и модельер Вирджиния фон Фюрстенберг скончалась на 49-м году жизни
Известная итальянская художница и поэтесса Вирджиния фон Фюрстенберг умерла в возрасте 48 лет. Об этом сообщило издание Rai News.
По данным источника, тело фон Фюрстенберг обнаружили рядом с террасой отеля в Мерано на севере страны с характерными для падения с высоты травмами.
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Правоохранители не исключили, что женщина могла свести счеты с жизнью.
Вирджиния являлась внучкой Клары Аньелли и Тассило фон Фюрстенберга. Ее брат Эгон был мужем популярного дизайнера Дианы фон Фюрстенберг.
Женщина прославилась после создания именного бренда одежды Virginia Von Zu Furstenberg. Фон Фюрстенберг трижды выходила замуж, у нее остались пятеро детей.
Италия
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