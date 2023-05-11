Мир 11 мая 2023, 16:57 Поэтесса Вирджиния фон Фюрстенберг трагически погибла в 48 лет Rai News: поэтесса и модельер Вирджиния фон Фюрстенберг скончалась на 49-м году жизни Соцсети

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Известная итальянская художница и поэтесса Вирджиния фон Фюрстенберг умерла в возрасте 48 лет. Об этом сообщило издание Rai News.

По данным источника, тело фон Фюрстенберг обнаружили рядом с террасой отеля в Мерано на севере страны с характерными для падения с высоты травмами.

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Правоохранители не исключили, что женщина могла свести счеты с жизнью.

Вирджиния являлась внучкой Клары Аньелли и Тассило фон Фюрстенберга. Ее брат Эгон был мужем популярного дизайнера Дианы фон Фюрстенберг.

Женщина прославилась после создания именного бренда одежды Virginia Von Zu Furstenberg. Фон Фюрстенберг трижды выходила замуж, у нее остались пятеро детей.