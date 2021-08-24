Поэтесса Аманда Горман намерена баллотироваться в президенты США

Американская поэтесса Аманда Горман поделилась планами стать президентом Соединенных Штатов в 2036 году. Об этом сообщила «Газета.ru».

Поэтесса прославилась после выступления на инаугурации действующего лидера Джо Байдена со стихотворением «Холм, на который мы взбираемся». Она рассказала, что планирует идти последовательно к своей цели.

«Я всегда осознавала, что президентство и вообще политика — это нечто одновременно восхитительное и ужасно токсичное», — заметила Горман.

По ее словам, после общения с Нэнси Пелоси и Хиллари Клинтон она поняла, что ей не стоит забывать о творчестве, занявшись политикой. Она сможет использовать свой поэтический дар, вдохновляя людей.