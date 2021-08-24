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    24 августа 2021, 22:51

    Поэтесса Аманда Горман намерена баллотироваться в президенты США

    Артур Блянихов

    Американская поэтесса Аманда Горман поделилась планами стать президентом Соединенных Штатов в 2036 году. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Поэтесса прославилась после выступления на инаугурации действующего лидера Джо Байдена со стихотворением «Холм, на который мы взбираемся». Она рассказала, что планирует идти последовательно к своей цели.

    «Я всегда осознавала, что президентство и вообще политика — это нечто одновременно восхитительное и ужасно токсичное», — заметила Горман.

    По ее словам, после общения с Нэнси Пелоси и Хиллари Клинтон она поняла, что ей не стоит забывать о творчестве, занявшись политикой. Она сможет использовать свой поэтический дар, вдохновляя людей.