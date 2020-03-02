Поэт и революционер из Никарагуа ушел из жизни на 96-м году
Поэт, революционер и государственный деятель Эрнесто Карденаль из Никарагуа скончался в 95 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой Reuters.
Предполагается, что одной из причин смерти Карденаля стали проблемы с сердцем и почками. Поэт страдал от продолжительной болезни.
Он ушел из жизни в Манагуа, столице Никарагуа.
С 1979 по 1987 годы Карденаль занимал пост министра культуры Никарагуа. Он также является автором нескольких сборников поэтических произведений.