Поэт и революционер из Никарагуа ушел из жизни на 96-м году

Предполагается, что одной из причин смерти Карденаля стали проблемы с сердцем и почками. Поэт страдал от продолжительной болезни.

Он ушел из жизни в Манагуа, столице Никарагуа.

С 1979 по 1987 годы Карденаль занимал пост министра культуры Никарагуа. Он также является автором нескольких сборников поэтических произведений.