«Поедающий снег»: российский поезд восхитил жителей Финляндии
Как пишет Ilta Sanomat, Финляндия получила российскую снегоуборочную машину СМ-7. Журналисты написали, что этот поезд — работа российской инженерии, с которой Запад не сравнится. Финны отметили, что это «поезд, поедающий снег, которому нет аналога в мире».
Жителей впечатлила эффективность и экологичность, которыми не обладает подобная техника других стран. Российский снегоуборочный поезд будут испытывать на севере Финляндии в феврале.
«Цель эксперимента — определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии», — пояснил представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин РИА «Новости».
Он добавил, что в случае, если испытания техники пройдут успешно, то власти страны могут купить поезда у России. Договор о поставке составов для испытаний ранее подписали дочерняя компания РЖД ООО «РЖД Интернешнл» и Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.