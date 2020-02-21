    21 февраля 2020, 10:02

    «Поедающий снег»: российский поезд восхитил жителей Финляндии

    Дарья Бунякова

    В Финляндии со снегом на железных дорогах борются с помощью тракторов, в России же для этих целей есть специальный поезд. Составы доставили финнам, которые были сильно впечатлены техникой. Они назвали вагоны поездом, поедающим снег.
    «Поедающий снег»: российский поезд восхитил жителей Финляндии

    Как пишет Ilta Sanomat, Финляндия получила российскую снегоуборочную машину СМ-7. Журналисты написали, что этот поезд — работа российской инженерии, с которой Запад не сравнится. Финны отметили, что это «поезд, поедающий снег, которому нет аналога в мире».

    Жителей впечатлила эффективность и экологичность, которыми не обладает подобная техника других стран. Российский снегоуборочный поезд будут испытывать на севере Финляндии в феврале.

    «Цель эксперимента — определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии», — пояснил представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин РИА «Новости».

    «Поедающий снег»: российский поезд восхитил жителей Финляндии | Изображение 1

    Он добавил, что в случае, если испытания техники пройдут успешно, то власти страны могут купить поезда у России. Договор о поставке составов для испытаний ранее подписали дочерняя компания РЖД ООО «РЖД Интернешнл» и Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.