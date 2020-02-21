«Поедающий снег»: российский поезд восхитил жителей Финляндии

В Финляндии со снегом на железных дорогах борются с помощью тракторов, в России же для этих целей есть специальный поезд. Составы доставили финнам, которые были сильно впечатлены техникой. Они назвали вагоны поездом, поедающим снег.

Как пишет Ilta Sanomat, Финляндия получила российскую снегоуборочную машину СМ-7. Журналисты написали, что этот поезд — работа российской инженерии, с которой Запад не сравнится. Финны отметили, что это «поезд, поедающий снег, которому нет аналога в мире».

Жителей впечатлила эффективность и экологичность, которыми не обладает подобная техника других стран. Российский снегоуборочный поезд будут испытывать на севере Финляндии в феврале.

«Цель эксперимента — определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии», — пояснил представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин РИА «Новости».

Он добавил, что в случае, если испытания техники пройдут успешно, то власти страны могут купить поезда у России. Договор о поставке составов для испытаний ранее подписали дочерняя компания РЖД ООО «РЖД Интернешнл» и Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.