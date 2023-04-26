Мир 26 апреля 2023, 20:29 Поджог здания Российского центра науки и культуры на Кипре квалифицируют как теракт Примаков: Россия квалифицирует поджог здания РЦНК на Кипре как теракт РИА «Новости»

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков прокомментировал поджог здания Российского центра науки и культуры в столице Кипра Никосии. В эфире «Россия 24» он назвал случившееся терактом.

«Мы квалифицируем это как теракт, поскольку это нападение на гражданское, мирное здание, явно с целью не только нанести ущерб, но и запугать и наших сотрудников, и людей, которые приходят в этот культурный центр», — сообщил Примаков.

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Политик добавил, что российская сторона обратилась в правоохранительные органы. Все необходимые видеозаписи передадут полиции. Возможно, отметил Примаков, в здание кидались коктейлем Молотова.

«Разные эксцессы происходили там и ранее… Там есть кому подобным заниматься. Надеюсь, что всех злоумышленников найдут», — подытожил российский политик.

Примаков склонялся к тому, что поджог Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии можно признать терактом при условии, если в здание действительно бросили коктейль Молотова.

Пожар в здании РЦНК в Никосии произошел в среду, 26 апреля, людей успели эвакуировать.