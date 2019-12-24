Поджигателя бара казнили в Китае

Лю Чунлоу, которого признали виновным в намеренном поджоге караоке-бара в китайском городе Индэ, казнили. Этот приговор утвердил Верховный народный суд КНР.

Мужчину казнили утром 24 декабря. Распоряжение об этом отдал Народный суд средней ступени города Цинъюань (провинция Гуандун), сообщил портал «Пэнпай».

Поджигатель устроил пожар в баре Индэ 24 апреля 2018 года. Сначала Лю устроил перепалку с одним мужчиной возле входа в заведение, а после загородил вход мопедами и поджог их. Пламя быстро перекинулась на бар. В здании был только один выход.

Люди в это время находились на втором и третьем этажах и не успели выбежать на улицу. Они задохнулись угарным газом. Жертвами произошедшего стали 18 человек. Еще несколько посетителей караоке пострадали.