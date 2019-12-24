    24 декабря 2019, 10:42

    Поджигателя бара казнили в Китае

    Наза Салех Захи

    Лю Чунлоу, которого признали виновным в намеренном поджоге караоке-бара в китайском городе Индэ, казнили. Этот приговор утвердил Верховный народный суд КНР.
    Поджигателя бара казнили в Китае

    Мужчину казнили утром 24 декабря. Распоряжение об этом отдал Народный суд средней ступени города Цинъюань (провинция Гуандун), сообщил портал «Пэнпай».

    Поджигатель устроил пожар в баре Индэ 24 апреля 2018 года. Сначала Лю устроил перепалку с одним мужчиной возле входа в заведение, а после загородил вход мопедами и поджог их. Пламя быстро перекинулась на бар. В здании был только один выход.

    Люди в это время находились на втором и третьем этажах и не успели выбежать на улицу. Они задохнулись угарным газом. Жертвами произошедшего стали 18 человек. Еще несколько посетителей караоке пострадали.