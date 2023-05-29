Мир 29 мая 2023, 22:34 «Поджигатель войны». Зеленского возненавидели в США после слов о победе ВСУ в День поминовения Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после слов о победе ВСУ в День поминовения РИА «Новости»

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Украинского президента Владимира Зеленского раскритиковали американские пользователи Twitter. Причиной стало его неуместное поздравление жителей США с Днем поминовения.

Зеленский поблагодарил американских солдат, старания которых «превратились в силу свободы». Якобы им было предначертано показать этому миру, что свобода «всегда будет ярко сиять на холме». Президент отметил, что победа военных Украины «заставит этот свет сиять ярче». Эти слова очень не понравились читателям, и под постом быстро появились негативные комментарии.

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Один из пользователей назвал Зеленского «поджигателем войны» и мучителем. По его мнению, глава киевского режима создал политическую оппозицию, начал управлять украинскими СМИ и превратился в самого настоящего «союзника нацистов». В комментарии отметили, что такой человек «не имеет права говорить о Дне поминовения».

«Ты постоянно находишься за пределами Украины в окружении своих друзей и союзников. Наверняка кто-то может выделить сто долларов, чтобы купить тебе новую одежду, или даже 200 долларов на дешевый костюм», — заявил еще один читатель.

Другой пользователь написал, что поведение Зеленского слишком двуличное. Комментатор не понимает, как после всех своих злодеяний президент Украины еще смеет «подлизываться».

Следующий комментатор намекнул на то, что действия украинского президента похожи на поступки его американского коллеги Джо Байдена. Теперь читатель даже не знает, кому доверяет больше.

Ненависть по отношению Зеленскому появилась не только у американского общества, но и у некоторых британцев. Ранее жители Великобритании раскритиковали его за «триллер» контрнаступления украинской армии, которое лидер киевского режима обещает ежедневно.