Подземный город боевиков нашли в Алеппо. Видео

Террористы прятались на севере Алеппо в подземных укрытиях. Боевики построили в глубине скал целый город с системой ходов и инфраструктурой. После освобождения провинции, эти укрепления сняли на видео.

Ролик опубликовал телеканал Рен ТВ. В подземный город возле поселка Анджар в 20 километрах от города Алеппо вошли и военные полицейские из России.

«Они тут оборудовали себе полностью все: у них тут был даже интернет, связь была организована с помощью раций и с выходом на спутник. Не говоря уже о бытовых удобствах: электричество, водопровод, канализация», — приводит РИА «Новости» слова полковника сирийской армии Рами Мауваса.

Он не смог уточнить, на сколько километров простираются эти ходы, но подтвердил, что это огромный подземный район, который копали около пяти лет. Помимо жилых помещений, в укрытии обнаружили склад боеприпасов.

Этот подземный город — один из центральных штабов группировки «Тахрир аш Шам»*. Именно отсюда террористы планировали все операции в этом районе. В одном из помещений лидер боевиков Абу Мухаммад Джулани записывал свои видеообращения.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что военные выгнали боевиков из 28 населенных пунктов Алеппо.

*«Тахрир аш Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.