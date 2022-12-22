Мир 22 декабря 2022, 21:38 Подземные толчки зарегистрировали в КНР

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В Китае произошло землетрясение магнитудой в пять баллов, сообщил RT со ссылкой на Китайское сейсмологическое управление.

Подземные толчки зафиксировали в северо-западной высокогорной провинции Цинхай. Их эпицентр располагался на территории уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа.

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Очаг природного катаклизма залегал на глубине девяти километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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