22 декабря 2022, 21:38
Подземные толчки зарегистрировали в КНР
В Китае произошло землетрясение магнитудой в пять баллов, сообщил RT со ссылкой на Китайское сейсмологическое управление.
Подземные толчки зафиксировали в северо-западной высокогорной провинции Цинхай. Их эпицентр располагался на территории уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа.
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Очаг природного катаклизма залегал на глубине девяти километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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Китай
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