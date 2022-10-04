Подземные толчки зафиксировали в Колумбии | 360°

Мир 04 октября 2022, 14:20 Поделиться Telegram

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Viber Подземные толчки зафиксировали в Колумбии

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Геологическая служба США сообщила о землетрясении в Колумбии. Об этом написал RT.

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Магнитуда землетрясения составила 4,8. Эпицентр катаклизма располагался в 13 километрах к юго-востоку от города Муриндо. Очаг подземных толчков находился на глубине 30,8 километра.

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