Мир 06 марта 2023, 20:45 Подземные толчки зафиксировали на Филиппинах

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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4, передает RT со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Подземные толчки зарегистрировали на острове Минданао. Очаг природного катаклизма находился на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения располагался более чем в 20 километрах к юго-востоку от города Компостела, где живет порядка 42 тысяч человек. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.