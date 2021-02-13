Подземные толчки в Японии оказались афтершоком землетрясения 2011 года

Землетрясение магнитудой 7,3 на северо-востоке Японии оказалось афтершоком 2011 года. Об этом рассказал представитель национального метеорологического управления страны, его слова привел ТАСС.

Нынешнее землетрясение — афтершок Великого восточно-японского землетрясения от 11 марта 2011 года.

Пострадали как минимум 20 человек. Местные власти собирают информацию о раненых и возможных разрушениях. В результате землетрясения приблизительно 950 тысяч домов остались без света.

Предупреждение об угрозе цунами, объявленное ранее, снято. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю в этом же регионе возможны повторные мощные толчки.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в районе префектуры Фукусима. В 2011 году примерно в том же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0. Тогда погибли 18,4 тысячи человек, и произошла авария на АЭС «Фукусима-1».

Землетрясение магнитудой 4,7 в этот же день, 13 февраля, произошло еще и на западе Армении. Эпицентр толчков находился в 12 километрах к юго-востоку от Еревана. Очаг залегал на глубине 10 километров. В столице зафиксировано не менее 20 подземных толчков. Там наблюдались проблемы с интернетом и мобильной связью, писал «Царьград».