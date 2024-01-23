Мир 23 января 2024, 06:32 Подземные хранилища и ракетные объекты хуситов атаковали в Йемене AP: США и Великобритания ударили по 8 объектам хуситов в Йемене Hani Al-Ansi/dpa/globallookpress

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Военные США и Великобритании при поддержке союзников поразили восемь объектов хуситов в Йемене. Среди них подземные хранилища, сообщило The Associated Press.

Целью атак стала инфраструктура движения хуситов «Ансар Алла», а именно подземные хранилища, ракетные объекты, склады, средства наблюдения и пусковые установки — в общей сложности восемь точек. Их атаковали истребители и корабли с использованием ракет Tomahawk. Операцию поддержали Бахрейн, Австралия, Канада и Нидерланды.

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Представитель движения «Ансар Алла» заявил телеканалу Al Jazeera, что атаки в ночь на 23 января стали самыми масштабными с начала операции в Йемене. Военные заявили, что нанесли высокоточные удары с тем, чтобы обезопасить моряков и глобальную торговлю.

Руководство «Ансар Алла» объявило 22 января о ракетных ударах по американскому кораблю Ocean Jazz в Аденском заливе. Войскам стран Запада пригрозили новыми ответными мерами на агрессию.