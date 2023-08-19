Мир 19 августа 2023, 19:10 «Подзаборный уровень». Смысл слов Борреля о России объяснили Слуцкий: оскорбив Россию, Боррель пытался отвлечь внимание от провала санкций РИА «Новости»

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, оскорбив Россию, попытался отвлечь внимание от провала западных санкций, заметил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что Россия много лет обеспечивала энергетическую безопасность стран Европы и у главы дипломатии ЕС, очевидно, произошли «мутации сознания», раз он настолько исказил факты.

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Депутат назвал заявления Борреля «графоманскими аллегориями на грани психического срыва» и отметил, что они могли бы стать «кладезем для психиатров». Слабые и ущербные нередко пытаются самоутвердиться за счет сильных, добавил Слуцкий.

«Боррель, предпринимая максимум усилий, чтобы отвлечь внимание от провала антироссийской санкционной политики Запада, опустился до подзаборного уровня дешевого популизма, рассчитанного на бомжующую публику», — резюмировал глава комитета парламента.

Он охарактеризовал это явление как карликовую европейскую дипломатию.

Боррель в интервью газете El Pais назвал Россию экономическим карликом и сравнил с «заправочной станцией», у хозяина которой есть атомная бомба.