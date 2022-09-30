Подводный силовой кабель мог получить повреждения из-за взрывов на «Северных потоках» | 360°

Мир 30 сентября 2022, 03:08 Поделиться Telegram

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Viber Подводный силовой кабель мог получить повреждения из-за взрывов на «Северных потоках» SVT: взрывы на «Северных потоках» могли повредить подводный силовой кабель Швеция — Польша Pxhere.com

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В результате взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог получить повреждения подводный высоковольтный кабель между Швецией и Польшей. Такое опасение выдвинули шведские специалисты, сообщил телеканал SVT.

Между полуостровом Стэрне возле Карлсхамна в Швеции и населенным пунктом Брусково-Вельке в Польше по дну моря проложена электрическая магистраль Swepol Link. Ее заложили еще в 1990-х годах. Швеция по этой магистрали экспортирует электроэнергию, в том числе в периоды высокого сезонного потребления в странах Европы.

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Кабель проходит всего в 500 метрах от места одного из произошедших взрывов.

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Сейчас эксперты проверяют эту информацию, пока никаких данных о целостности кабеля нет. Однако подводная линия электропередачи, как указал телеканал, некоторое время находится в отключенном состоянии.

Пробоины в газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» обнаружили в территориальных водах Дании и Швеции. Спецслужбы и военные обеих стран начали разбираться в причинах возникновения протечек. По одной из версий, трубопроводы разрушили в результате диверсии. Президент России Владимир Путин назвал это происшествие актом международного терроризма.

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